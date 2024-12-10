Петербурженка с родственниками в Сирии рассказала о госперевороте

Воспоминания о 2012-2014 годах остались яркими.

Ирина Баракат родилась в Одессе. Она вышла замуж за сирийца и переехала с ним в Сирийскую Арабскую Республику. В июне 2016 года в ее дом врезался газовый баллон с селитрой. Женщина прикрыла детей своим телом и серьезно пострадала: ей ампутировали кисть правой руки и одну ногу, а другую укоротили на 13 см.

Как пишет "Петербургский дневник", Ирине оказали помощь в Петербурге. Специалисты Военно-медицинской академии взялись за ее лечение. В июне 2018 года она поделилась своей историей во время прямой линии с президентом РФ и попросила о гражданстве, на что Глава государства согласился.

У Ирины в Сирии остались друзья и родственники, и она отмечает, что произошедшее было шокирующим. Много лет в стране шла война. Воспоминания о 2012-2014 годах остались яркими, тогда в стране действовали как свободная сирийская армия, так и ИГИЛ*.

В Сирии продолжают действовать повстанцы, однако они уверяют, что не тронут мирных жителей. Ирина подчеркивает, что людям нужен мир, и они должны продолжать жить дальше.

Фото: Марина Бойцова

*организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России