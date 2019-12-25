Петербуржцу предъявили обвинения за езду с поддельными правами

Материалы уголовного дела переданы в Выборгский районный суд для дальнейшего судебного разбирательства.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего гражданина, подозреваемого в преступлении по статье 327, часть 3 Уголовного кодекса РФ ("Использование заведомо фальсифицированного официального документа").

Следствие полагает, что 14 июня 2025 года сотрудники ГИБДД остановили на Выборгском шоссе автомобиль Opel Insignia, управляемый обвиняемым. В ходе проверки документов инспекторам показалось подозрительным удостоверение водителя, принадлежащее мужчине. Документы направили на специальную экспертизу, подтвердившую, что права являются подложными.

Обвиняемый добровольно признал свою вину, пояснив, что не захотел повторно сдавать экзамены и решил приобрести фиктивные водительские права. Материалы уголовного дела переданы в Выборгский районный суд для дальнейшего судебного разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что семье ребенка-инвалида выплатят более 200 тыс. рублей по требованию прокуратуры.

Фото: Piter.TV