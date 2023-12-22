Житель Петербурга приручил клопа и покормил его малиной

Насекомое приютил фотограф Антон Кубышкин.

Макрофотограф Антон Кубышкин приютил клопа и покормил его малиной. Об этом петербуржец рассказал в группе "Грибы и Грибники СПб" во "ВКонтакте" 28 марта.

Меня так заинтересовало внешнее пищеварение у клопа, что мне очень захотелось за ним понаблюдать. Нагуглил, чем он питается. Обожает малину. Добыл замороженную малину и покормил клопа. Он благодарен и сыт. И фотограф доволен. Антон Кубышкин, макрофотограф

Клоп у Антона Кубышкина летал по комнате и бился о лампу. Тогда он предположил, что насекомое нуждается в тепле.

Сфотографировать – сфотографировал на подснежнике. А что дальше? Куда его девать? Цветов нет, ягод – тем более. Выкинуть, и будь, что будет? Сначала я так и сделал. Но на следующий день мне стало его жалко, я пошел к подснежникам и нашел его. Антон Кубышкин, макрофотограф

После этого петербуржец решил подкармливать клопа. Насекомое пьет нектар малины.

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