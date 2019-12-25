Житель Петербурга напал на пристава, после чего попытался покинуть страну

Злоумышленник смог скрыться, однако в октябре его задержали в Пулково.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, 13 мая судебный пристав прибыл к месту проживания фигуранта в связи с производством исполнительных действий. Мужчина отказался исполнять требования представителя власти.

После обвиняемый предоставил проход в квартиру, но отказался впускать в нее понятых. Он преградил вход приставу, схватил и выкрутил ему левую руку, а также ударил в грудь.

Злоумышленник смог скрыться, однако в октябре его задержали в Пулково при попытке вылета из страны. Уголовное дело направлено прокуратурой района в Петроградский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV