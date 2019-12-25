Петербуржцы в жару увеличили траты на шляпы, фруктовый лед и вентиляторы

Расходы на популярные в жару товары увеличились на 27%.

В четверг, 24 июня, аналитики Первого ОФД подвели итоги исследования, согласно которому за последнюю неделю расходы петербуржцев на кондиционеры, солнцезащитные кремы, шляпы, мороженое и лимонады увеличился на 27%. Больше всего горожане тратят на вентиляторы – в 4,5 раза. Однако расходы на воду увеличились всего на 7% по сравнению с прошлой неделей, передает пресс-служба ВТБ.

Благодаря наступлению жары магазины электроники и бытовой техники обогатились – за неделю их оборот составил 394 миллиона рублей. За прошедшие семь дней петербуржцы потратились на вентиляторы и кондиционеры в 3,2 раза больше, чем неделей ранее.

Траты на кремы от загара увеличились за неделю на 62%. Шляпы покупали больше 22%, чем неделю назад. Вырос и спрос на мороженое и прохладительные напитки. Так, за неделю было потрачено 7,8 млн рублей на мороженое и фруктовый лед.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 25 июня ожидается до +32 градусов.

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