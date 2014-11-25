С начала учебного года петербуржцы стали чаще покупать готовую еду

Динамика соответствует общему тренду по стране: всплеск интереса к готовым блюдам осенью объясняется возвращением семей к активному ритму городской жизни.

Начало учебного года в Петербурге сопровождалось увеличением спроса на готовые кулинарные изделия на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает издание "Деловой Петербург".

Эксперты X5 Group отмечают, что динамика соответствует общему тренду по стране: всплеск интереса к готовым блюдам осенью объясняется возвращением семей к активному ритму городской жизни.

Несмотря на рост популярности, значительная доля жителей города относится к покупкам готовой пищи настороженно: 31% опрошенных опасаются плохого качества продуктов, 34% сомневаются в составе блюд, а 20% не уверены в соблюдении условий хранения.

Аналитики убеждены, что популярность готовой еды стремительно растет, так как она помогает экономить время и предлагает выгодные комбинации удобства, разнообразия вкусов и приемлемого качества за адекватную цену.

Гипермаркет "О"Кей" констатирует рост спроса на кулинарные изделия за первое полугодие 2025 года на 4% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Представитель компании подчеркнул, что Петербург стабильно входит в лидеры по объему продаж готовой еды в стране.

