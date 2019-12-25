В Петербурге стартует акция по озеленению города

Жители города смогут легально высадить саженцы вместе со специалистами.

В Петербурге в конце сентября стартует осенняя кампания по посадкам деревьев и кустарников. Горожан приглашают помочь садовникам. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Петербуржцы смогут принять участие в озеленении 21 участка. Для мероприятий подготовили 371 дерево и 100 кустарников. Посадки пройдут в лесопарке Сосновка, Полежаевском, Удельном, Полюстровском парках, Колпинском и других.

Инструктаж с волонтерами проведут на месте, а также предоставят саженцы и инвентарь.

Записаться на озеленение можно по телефону 576-01-09 с 9 до 18 часов, в пятницу — до 17 часов. Акция продолжится до конца октября.

Фото: комитет по благоустройству Петербурга