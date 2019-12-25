Петербуржцы могут выбрать имя трем ладожским нерпам

Фонд друзей балтийской нерпы предлагает пользователям соцсети "ВКонтакте" выбрать имя для трех ладожских нерп. Голосование проходит в группе "Водоканала Санкт-Петербурга".
Двое из трех безымянных нерп поступили в Центр только 14 июня. За здоровье самки из бухты Владимирская были серьезные опасения, так как у нее были серьезные травмы. Два других малыша были сильно истощены.
Выбрать можно из предложенных вариантов, а также написать свой в комментарии.
Варианты имен традиционно подбираются в честь географических объектов близ Ладожского озера, в котором и обитают эти ластоногие. Отправными точками в выборе стали населенные пункты на западном побережье Ладоги и реки, впадающие в Ладогу.
пояснили в "Водоканале".
Для самок подобрали следующие варианты: Ладушка, Тихая, Кошкина, Золотая. Для самцов — Похья, Бурнев, Сторожевой, Коневец. Голосование продлится до 28 июля.
В этом году после реабилитации в естественную среду обитания вернулись 8 серых тюленят. Всего с 2013-го года удалось спасти более 100 животных.
Фото: пресс-служба "Водоканала"
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
CEKС ЗНAKОМCТBA Бecплaтнo, анoнимнo, реальные фoтки и девки сами xoтят, без шлюх и рaзвoдил. Peгайcя и ужe ceгoдня у тeбя будeт ceкc! Сам пoстoянно там цeпляю телок, вoт caйт ----- http://srt.vg/pisky