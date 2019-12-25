  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы могут выбрать имя трем ладожским нерпам
Сегодня, 16:31
111
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы могут выбрать имя трем ладожским нерпам

0 0

Нерпы находятся в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, им требуется реабилитация.

Фонд друзей балтийской нерпы предлагает пользователям соцсети "ВКонтакте" выбрать имя для трех ладожских нерп. Голосование проходит в группе "Водоканала Санкт-Петербурга".

Двое из трех безымянных нерп поступили в Центр только 14 июня. За здоровье самки из бухты Владимирская были серьезные опасения, так как у нее были серьезные травмы. Два других малыша были сильно истощены. 

Выбрать можно из предложенных вариантов, а также написать свой в комментарии. 

Варианты имен традиционно подбираются в честь географических объектов близ Ладожского озера, в котором и обитают эти ластоногие. Отправными точками в выборе стали населенные пункты на западном побережье Ладоги и реки, впадающие в Ладогу.

пояснили в "Водоканале".

Для самок подобрали следующие варианты: Ладушка, Тихая, Кошкина, Золотая. Для самцов — Похья, Бурнев, Сторожевой, Коневец. Голосование продлится до 28 июля. 

В этом году после реабилитации в естественную среду обитания вернулись 8 серых тюленят. Всего с 2013-го года удалось спасти более 100 животных. 

Фото: пресс-служба "Водоканала" 

Теги: водоканал, голосование, нерпы
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Орлов Петр
Сегодня 17:38

CEKС ЗНAKОМCТBA Бecплaтнo, анoнимнo, реальные фoтки и девки сами xoтят, без шлюх и рaзвoдил. Peгайcя и ужe ceгoдня у тeбя будeт ceкc! Сам пoстoянно там цeпляю телок, вoт caйт ----- http://srt.vg/pisky

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии