Петербуржцы хотят быть работать на складе и операторами ПВЗ

Средняя зарплата на складах достигла 81 тыс. рублей, а спрос на специалистов по ИИ вырос на 81%.

Складские сотрудники и операторы пунктов выдачи заказов стали наиболее востребованными специалистами на рынке труда Петербурга в летне-осенний период. Согласно исследованию экспертов "Авито Работы", средняя зарплата складских работников достигла 81 тысячи рублей, а операторы ПВЗ получают от 58 тысяч рублей.

Среди быстрорастущих вакансий лидируют маркировщики (+69% к спросу) с зарплатой 61 тысяча рублей и работники торгового зала (+62%), чей средний доход составляет 79,5 тысячи рублей. При этом соискатели активнее всего интересуются техническими специальностями: отклики от операторов станков выросли на 74%, а от шиномонтажников — на 68%.

Особенно динамично развивается сектор, связанный с искусственным интеллектом. Количество вакансий в этой сфере увеличилось на 81%, а число откликов на них — на 158%. Средний доход ИИ-специалистов в Петербурге превышает 81 тысячу рублей.

Фото: Piter.TV