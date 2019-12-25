Петербуржцы променяли центр на рестораны у дома

Спальные районы города переживают гастрономический бум, пока исторический центр теряет посетителей.

Ресторанная карта Петербурга перекраивается: жители города всё чаще выбирают заведения в шаговой доступности от дома вместо поездок в центр. Как показывают данные рынка, за последние месяцы в спальных районах открылось сразу несколько значимых проектов, включая "Машараби" от Ginza Project на проспекте Науки и панорамный ресторан "Луч" на проспекте Просвещения.

Ключевым фактором стала смена потребительского поведения, пишет Деловой Петербург. Современный гость не хочет тратить время на поездки и готовку, он выбирает удобство и понятный формат, поясняют в сети "Теремок", которая запускает в Петербурге новую модель ресторанов шаговой доступности. Экономика также подтверждает тренд: аренда в качественных локациях спальных районов составляет 1800–3500 руб./м² против 4500–8000 руб./м² в центре, а срок окупаемости сокращается с 3–4 лет до 1,5–2,5 лет.

Эксперты отмечают, что спальные районы перестали быть "гастрономическими пустырями" — на них приходится 25–40% всех открытий заведений общепита. Девелоперы изначально закладывают в новые ЖК площади под рестораны, а форматы вроде Villa Madelina у метро "Фрунзенская" или "Огородники" на Институтском проспекте доказывают, что даже вдали от центра можно создавать места притяжения с уникальной атмосферой и качественной кухней.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцы заметили ощутимый рост цен на продукты.

Фото: Piter.TV