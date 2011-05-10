Петростат: петербуржцы едят меньше мяса, чем остальные россияне

Также петербуржцы едят меньше картофеля, хлеба и растительного масла.

В прошлом году петербуржцы ели меньше мяса и овощей, чем остальные россияне. Об этом рассказали в Петростате.

В среднем, петербуржцы съели по 74 килограмма мяса и мясопродуктов за год, что на 2 килограмма меньше, чем по стране. Что касается овощей, то в Северной столице показатель равен 86 килограммам в год, в России – 107 килограммов. Тоже самое касается картофеля (63 килограмма), хлеба (87 килограммов) и растительного масла (11,2 литра), все эти продукты петербуржцы едят в меньшем количестве.

А вот фрукты и ягоды все россияне едят примерно одинаково, примерно по 61 килограмму за год.

В начале сентября Петростат в Петербурге зафиксировал рост оборота розничной торговли.

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