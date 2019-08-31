В Петербурге зафиксировали рост оборота розничной торговли

Оборот за полгода текущего года составил 1,02 трлн рублей.

В пятницу, 3 сентября, эксперты сообщили о росте оборота розничной торговли в текущем году, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на Петростат.

Так, с января по июль оборот составил 1,02 трлн рублей, что на 17,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Помимо этого, в июле петербуржцы оставили в магазинах 149,9 млрд рублей, что на 10,7% больше, чем годом ранее. На еду было потрачено 49,1 млрд рублей, что на 2,1% больше, чем в прошлом году, а на непродовольственные товары – 100,8 млрд рублей, что на 15,5% больше показателей 2020 года. Вне дома петербуржцы потратили на питание 7,2 млрд рублей.

По данным экспертов, оборот общественного питания за семь месяц составил 50,6 млрд рублей.

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