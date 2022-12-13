Петербуржцев просят не выходить на лёд

Отмечается, что, несмотря на прогноз синоптиков о минусовой температуре воздуха, ледовый покров петербургских водоемов не внушает доверия.

В преддверии длинных выходных дней, приуроченных ко Дню защитника Отечества, ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу обратилось ко всем жителям и гостям города с просьбой не выходить на лёд водоемов.

Отмечается, что, несмотря на прогноз синоптиков о минусовой температуре воздуха, ледовый покров петербургских водоемов не внушает доверия. Выходить на лёд опасно!

Видео: МЧС