Петербуржца будут судить за повторную нетрезвую езду

Дело передано в Красногвардейский районный суд для дальнейшего судебного разбирательства.

Прокуратура Красногвардейского района завершила утверждение обвинительного акта против 50-летнего мужчины, подозреваемого в управлении автомобилем в пьяном виде повторно, несмотря на наличие предыдущей судимости за подобное преступление (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ). Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно материалам дела, 9 августа 2025 года гражданин находился за рулем машины марки Skoda в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД остановили нарушителя возле дома №36 на Беломорской улице и направили его на медицинскую экспертизу, которая подтвердила опьянение водителя.

Ранее петербуржец уже подвергался наказанию за аналогичное правонарушение. Подсудимый признал вину и объяснил, что после семейной ссоры он покинул жилье, расположенное неподалеку, решив остаться в автомобиле на ночь. Внутри транспортного средства он употреблял спиртное, затем запустил двигатель, послушал музыку и отправился кататься по окрестностям.

