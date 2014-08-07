Завершается масштабная реставрация консерватории имени Римского-Корсакова

Работы выполняются с опережением графика, и проект будет завершён уже к концу 2024 года.

Масштабная реставрация Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова подходит к финальной стадии. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Работы на объекте под контролем ППК "Единый заказчик в сфере строительства" выполняются с опережением графика, и проект будет завершён уже к концу 2024 года.

Фасады первого высшего музыкального учебного заведения в России уже отреставрированы и вернули свой исторический светло-бежевый цвет, как при открытии в XIX веке. Это здание является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому сохранение его исторического облика было одной из ключевых задач. Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства РФ

Внутренние работы, включая монтаж инженерных систем и отделку помещений, уже близятся к завершению. Сейчас на объекте трудится более 2 тысяч специалистов, которые работают круглосуточно. Ранее строители установили светопрозрачные купола во внутренних дворах консерватории, что позволило увеличить полезную площадь здания на 600 кв. м.

Генеральный директор ППК "Единый заказчик" Карен Оганесян добавил, что отреставрировано более 300 кв. м лепного декора и 170 кв. м деревянных балюстрад. Все элементы интерьера, включая фасады и окна, были восстановлены с учётом исторической точности.

Завершаются также работы в Большом зале имени Рубинштейна, который оснастят современными акустическими и театральными технологиями. После реконструкции зал станет одной из крупнейших площадок с переменной акустикой в России.

Кроме того, особое внимание было уделено восстановлению росписей Домовой церкви консерватории, выполненных в XIX веке художниками Андреем Рябушкиным и Василием Беляевым.

Фото: сайт правительства РФ