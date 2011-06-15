Петербург вошел в топ-5 туристических направлений мечты у россиян

Лидером рейтинга остается Байкал, куда стремятся отправиться 20% респондентов.

Санкт-Петербург занял четвертое место в списке самых желанных туристических направлений среди россиян. Такие данные представил сервис SuperJob по итогам опроса 1600 экономически активных граждан из всех регионов страны.

По результатам исследования, 10% опрошенных мечтают посетить Северную столицу. Причем среди женщин этот показатель выше (14%), чем среди мужчин (6%).

Лидером рейтинга остается Байкал, куда стремятся отправиться 20% респондентов. Горный Алтай заинтересовал 16% участников опроса, а путешествие на Камчатку привлекает 14% россиян. Кроме того, 8% респондентов выбрали Калининград, а по 6% мечтают о поездке в Крым, Карелию, Приморский край и на Сахалин. Москва оказалась в списке желанных направлений у каждого двадцатого россиянина.

Также, как отметил "Петербург2", исследование показало различия в туристических предпочтениях мужчин и женщин. Мужчины чаще мечтают о поездках на Камчатку и Сахалин, а женщины – на Байкал, Горный Алтай, в Санкт-Петербург, Калининград и Карелию.

Интересно, что 8% россиян не нашли в стране мест, куда бы хотели поехать, тогда как 5% мечтают посетить все уголки России.

Фото: Piter.tv