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В Петербурге провели акцию в поддержку детей с онкологией
Сегодня, 14:50
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В Петербурге провели акцию в поддержку детей с онкологией

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В городе состоялась благотворительная регата "свет.дети".

В воскресенье, 19 июня, в Петербурге состоялась благотворительная регата "свет.дети". Об этом рассказали организаторы акции в соцсетях. 

В акватории Финского залива участники соревновались на яхтах. Отметим, что в этом году благотворительная регата проходит уже в четвертый раз. 

Благотворительный фонд помощи детям с онкозаболеваниями "свет.дети" был основан в 2008 году. В программу деятельности фонда входит оказание всесторонней поддержки семьям онкобольных детей и содействие развитию онкологических клиник Санкт-Петербурга.

Фото: ВКонтакте / свет.дети / Ольга Сарма

Теги: благотворительная регата, благотворительный фонд, помощь детям с онкологией, финский залив, фонд свет дети
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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