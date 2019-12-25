В Петербурге провели акцию в поддержку детей с онкологией

В городе состоялась благотворительная регата "свет.дети".

В воскресенье, 19 июня, в Петербурге состоялась благотворительная регата "свет.дети". Об этом рассказали организаторы акции в соцсетях.

В акватории Финского залива участники соревновались на яхтах. Отметим, что в этом году благотворительная регата проходит уже в четвертый раз.

Благотворительный фонд помощи детям с онкозаболеваниями "свет.дети" был основан в 2008 году. В программу деятельности фонда входит оказание всесторонней поддержки семьям онкобольных детей и содействие развитию онкологических клиник Санкт-Петербурга.

Фото: ВКонтакте / свет.дети / Ольга Сарма