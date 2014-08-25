В Петербурге заявили о готовности города к зимнему сезону

Жилищный комитет получил в распоряжение более 1,2 тыс. единиц снегоочистительной техники.

Готовясь к зимнему сезону, в городских службах более чем на 90% укомплектовали штат дворников для уборки внутриквартальных территорий. Кроме того порядка 1 тыс. механизаторов уже готовы к работе по уборке снега и заледеневших поверхностей. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищного комитета Санкт-Петербурга.

Также для уборки снега жилищных агентствам выделили 1246 единиц специализированной техники. Помимо прочего в комитете отчитались о завершении закупок инструментов, противогололедных материалов и одежды для дворников.

Руководитель Жилищного комитета Денис Удод отметил, что приоритетом является эффективная организация уборки территорий. Завершается укомплектование кровельщиками: более половины районов обеспечены кадрами, заключены контракты на 2000 дополнительных работников для уборки снега с крыш. Пресс-службе Жилищного комитета Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге был зафиксирован дефицит дворников.

Фото: Вконтакте / Жилищный комитет Санкт-Петербурга