В Петербурге заявили о готовности города к зимнему сезону

Готовясь к зимнему сезону, в городских службах более чем на 90% укомплектовали штат дворников для уборки внутриквартальных территорий. Кроме того порядка 1 тыс. механизаторов уже готовы к работе по уборке снега и заледеневших поверхностей. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищного комитета Санкт-Петербурга.
Также для уборки снега жилищных агентствам выделили 1246 единиц специализированной техники. Помимо прочего в комитете отчитались о завершении закупок инструментов, противогололедных материалов и одежды для дворников.
Руководитель Жилищного комитета Денис Удод отметил, что приоритетом является эффективная организация уборки территорий. Завершается укомплектование кровельщиками: более половины районов обеспечены кадрами, заключены контракты на 2000 дополнительных работников для уборки снега с крыш.
Пресс-службе Жилищного комитета Санкт-Петербурга
Ранее мы рассказывали, что в Петербурге был зафиксирован дефицит дворников.
Фото: Вконтакте / Жилищный комитет Санкт-Петербурга
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