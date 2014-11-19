На улицу Рубинштейна для вечеринки привезли песок, но полиция сорвала праздник

По словам работников одного из баров, стражи порядка попросили убрать террасу, изъяли алкоголь и разобрали площадку для артистов.

На улице Рубинштейна планировалась пляжная вечеринка с концертом от диджея и холодными напитками. На барную улицу города даже привезли песок, чтобы создать атмосферу побережья. Однако планы нарушили сотрудники полиции. Об этом сообщили на портале "Фонтанка".

Организатором праздника был бар RS20. Сотрудники заведения рассказали, что стражи порядка попросили убрать террасу, изъяли алкоголь и разобрали площадку для артистов. Подробности и детали случившегося уточняются.

Граждане, полюбуйтесь - Геленджик и Анапа в центре Санкт-Петербурга, на жилой улице!

Специально для тех, не может долететь до южного курорта..) Это, видимо, такая туристическая фишка - городозамещение... Сообщество "Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург"

Ранее на Piter.tv: у метро "Владимирская" горожане устроили стрельбу.

Фото: ВКонтакте / Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург