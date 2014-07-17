У метро "Владимирская" горожане устроили стрельбу

На Загородном проспекте правоохранители по "горячим следам" задержали дебоширов.

Накануне, 2 июля, злоумышленники устроили стрельбу у метро "Владимирская". Горожанину выстрелили в ногу двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Выяснилось, что между тремя мужчинами утром возник конфликт. Двое жителей не захотели долго выяснять отношения и выстрелили из оружия в ногу оппоненту.

На Загородном проспекте правоохранители по "горячим следам" задержали дебоширов. У них нашли спусковое устройство "Сигнал охотника" и три патрона к нему.

На данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в карьер около Мяглово упал автомобиль.

Фото: Piter.tv