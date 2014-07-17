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У метро "Владимирская" горожане устроили стрельбу
Сегодня, 11:08
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У метро "Владимирская" горожане устроили стрельбу

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На Загородном проспекте правоохранители по "горячим следам" задержали дебоширов.

Накануне, 2 июля, злоумышленники устроили стрельбу у метро "Владимирская". Горожанину выстрелили в ногу двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Выяснилось, что между тремя мужчинами утром возник конфликт. Двое жителей не захотели долго выяснять отношения и выстрелили из оружия в ногу оппоненту. 

На Загородном проспекте правоохранители по "горячим следам" задержали дебоширов. У них нашли спусковое устройство "Сигнал охотника" и три патрона к нему.

На данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в карьер около Мяглово упал автомобиль.

Фото: Piter.tv

Теги: дебоширы, мвд, метро владимирская, перестрелка у метро, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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