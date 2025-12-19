Прокуратура требует оборудовать пешеходный переход на Белоостровской улице

Прокурор направил в суд исковое заявление об обязании ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга" сделать переход на указанном участке.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению женщины, которая является инвалидом по зрению. По словам местной жительницы, около остановок общественного транспорта возле домов 10к1 и 13 на Белоостровской улице нет пешеходного перехода. Это создает аварийные ситуации, угрожающие жизни и здоровью, рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурор направил в суд исковое заявление об обязании ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга" оборудовать переход на указанном участке. Сейчас заявление рассматривают.

Фото: Piter.TV