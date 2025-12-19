Прокуратура требует оборудовать пешеходный переход на Белоостровской улице

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению женщины, которая является инвалидом по зрению. По словам местной жительницы, около остановок общественного транспорта возле домов 10к1 и 13 на Белоостровской улице нет пешеходного перехода. Это создает аварийные ситуации, угрожающие жизни и здоровью, рассказали в надзорном ведомстве.
Прокурор направил в суд исковое заявление об обязании ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга" оборудовать переход на указанном участке. Сейчас заявление рассматривают.
Ранее на Piter.TV: экс-сотруднику петербургской компании выплатили долг по зарплате благодаря прокуратуре. После увольнения работодатель не произвел окончательный расчет, задолженность превысила 60 тыс. рублей.
Фото: Piter.TV
