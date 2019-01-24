Первоклассница случайно выстрелила себе в грудь гвоздем из пистолета

Девочка была помещена в реанимацию с повреждением левого лёгкого.

Первоклассница по недосмотру родителей выстрелила себе в грудь из пневматического пистолета гвоздем. Девочка была помещена в реанимацию с повреждением левого лёгкого. Об этом стало известно Piter.tv.

Школьница вместе с родителями находилась на даче в Приозерском районе Ленобласти. Отец ремонтировал ставни на окнах с использованием пневматического пистолета. Около 16:00 он отвлекся от работы, через некоторое время мать услышала крик дочери, которая стала жаловаться на боль в груди, а рядом с ней обнаружили пневматический пистолет для гвоздей.

Семья благополучная, на учете в ОДН не состоит. Проводится проверка.

Также на выходных в Ленобласти шестиклассник попал в ожоговую реанимацию.

Фото: Piter.tv