Первое электросудно "Москва 2.0" готовят к спуску на воду в Петербурге

Это первое судно из серии четырёх катамаранов, которые производятся на Средне-Невском судостроительном заводе.

Петербург готовится к спуску на воду нового электросудна "Москва 2.0", длина которого достигает 33,3 метра, а ширина – 8 метров. Судно рассчитано на перевозку до 130 пассажиров и предназначено для речных круизов по маршруту от Эрмитажа до моста Александра Невского, а также вдоль побережья Васильевского острова, сообщает газета "Ведомости".

Благодаря своим размерам, судно не подходит для навигации по узким рекам и каналам. Строительство корабля осуществлялось на верфи в Ленинградской области, закладка киля произошла в апреле 2024 года. Компания "ВодоходЪ" намерена построить 25 таких судов к 2030 году.

Кроме того, в 2024 году экскурсионный маршрут вокруг кронштадтских фортов пополнился новым катамараном "Бастион". Это первое судно из серии четырёх катамаранов, которые производятся на Средне-Невском судостроительном заводе.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков акцентировал внимание на интенсивном развитии городского речного флота и на текущих работах по модернизации и строительству скоростных пассажирских катамаранов проекта "Котлин".

Навигация маломерных судов в Петербурге в 2025 году: новые маршруты и инфраструктура.

Фото: iverport.spb.ru