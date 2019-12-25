Бывшего главу комитета по информатизации назначили первым заместителем в Госстройнадзоре Петербурга

Он будет отвечать за цифровизацию ведомства.

Начальник Госстройнадзора Владимир Болдырев представил коллективу нового первого заместителя ведомства Александра Демидова. Он будет курировать вопросы цифровизации деятельности ведомства интеграции информационных систем в общее цифровое пространство строительной отрасли Петербурга.

Переход в "цифру" прежде всего коснется контрольно-надзорной деятельности. Перед Демидовым поставили следующую задачу: сделать так, чтобы заявитель мог получить информацию о проверочных мероприятиях, пользуясь доступными электронными сервисами, а инспектор мог дистанционно получить документы о выполнении тех или иных этапов строительства.

Александр Демидов был связан со Смольным еще с 1997-го года, когда стал главным программистом администрации Кировского района. В 2012-м году возглавлял комитет по информатизации и связи Петербурга, а затем комитет по телекоммуникациям и информатизации правительства Ленобласти.

Накануне начальник Госстройнадзора проверил доступность социального жилья для маломобильных групп населения.

Фото: gov.spb.ru