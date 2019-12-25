  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бывшего главу комитета по информатизации назначили первым заместителем в Госстройнадзоре Петербурга
Сегодня, 11:46
47
nadezhda_sib

Бывшего главу комитета по информатизации назначили первым заместителем в Госстройнадзоре Петербурга

0 0

Он будет отвечать за цифровизацию ведомства.

Начальник Госстройнадзора Владимир Болдырев представил коллективу нового первого заместителя ведомства Александра Демидова. Он будет курировать вопросы цифровизации деятельности ведомства интеграции информационных систем в общее цифровое пространство строительной отрасли Петербурга.

Переход в "цифру" прежде всего коснется контрольно-надзорной деятельности. Перед Демидовым поставили следующую задачу: сделать так, чтобы заявитель мог получить информацию о проверочных мероприятиях, пользуясь доступными электронными сервисами, а инспектор мог дистанционно получить документы о выполнении тех или иных этапов строительства. 

Александр Демидов был связан со Смольным еще с 1997-го года, когда стал главным программистом администрации Кировского района. В 2012-м году возглавлял комитет по информатизации и связи Петербурга, а затем комитет по телекоммуникациям и информатизации правительства Ленобласти.

Накануне начальник Госстройнадзора проверил доступность социального жилья для маломобильных групп населения. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: госстройнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии