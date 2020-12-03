Госстройнадзор Петербурга проверил доступность социального жилья для маломобильных групп населения

В строящемся доме 495 квартир будут предназначены для "очередников".

Начальник Госстройнадзора в Петербурге Владимир Болдырев совместно с представителем межрегиональной общественной организации "Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров" проверил готовность жилого комплекса в Красногвардейском районе. Здание приспособлено в том числе для маломобильных граждан.

Речь идет о ЖК "Цветной город", который располагается вдоль Муринской дороги. 495 квартир в этих домах предусмотрены для жителей Петербурга, которые состоят в очереди на получение социального жилья.

Общественный деятель Павел Запорожец оценил выполнение застройщиком поставленных задач на 4+. Среди достоинств он отметил широкие дверные проемы, электрические подъемники, доступные почтовые ящики. По его мнению, стоит разместить информационные знаки.

Итоговая проверка завершится на этой неделе, после чего ведомство вынесет решение о соответствии построенного дома требования проектной документации. По плану он будет сдан уже в этом году.

Видео: пресс-служба Госстройнадзора Петербурга