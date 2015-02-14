Слушатели третьей группы программы "Время героев Санкт-Петербурга" завершили первый учебный модуль

О значимости проекта высказался один из слушателей, военный хирург Валерий Коскин.

Слушатели третьей группы кадровой программы "Время героев Санкт-Петербурга" успешно сдали итоговый экзамен и завершили изучение первого учебного модуля. Обучение было посвящено психологическому обеспечению профессиональной деятельности.

Программа, стартовавшая в 2024 году, призвана помочь защитникам Родины освоить систему государственного и муниципального управления для дальнейшего применения этих знаний в гражданской жизни. Все участники курса — ветераны специальной военной операции – прошли тестирование на высокий балл.

О значимости проекта высказался один из слушателей, военный хирург Валерий Коскин. Он отметил, что полученные навыки помогают не только эффективно управлять коллективами, но и справляться с собственным стрессом при переходе к мирной жизни, а глубокое понимание психологии позволяет лучше выстраивать коммуникацию с коллегами и гражданами на будущих должностях во власти.

Ранее мы сообщили о том, что третья группа "Время героев Санкт-Петербурга" приступила к обучению.

Видео: Правительство Петербурга