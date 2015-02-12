Третья группа "Время героев Санкт-Петербурга" приступила к обучению

О своём пути и целях обучения рассказал бывший учитель физики Фарит Рамазанов.

Слушатели третьей группы кадровой программы "Время героев Санкт-Петербурга" начали занятия. Первый модуль посвящён психологическому обеспечению профессиональной деятельности — его ведёт специалист в области стратегических коммуникаций Любовь Беляева.

Эти слова одного из участников проекта — "Мы сможем помочь стране и городу" — могли бы стать девизом для всех, кто пришёл на программу.

О своём пути и целях обучения рассказал Фарит Рамазанов. Профессиональный педагог, он добровольцем ушёл на СВО, а в 2025 году получил государственную награду — медаль Жукова. Теперь он осваивает новый этап: учится применять полученный опыт в мирной жизни, на благо города и его жителей.

Видео: МАКС / Правительство Санкт-Петербурга