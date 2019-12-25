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В Кудрово планируют открыть первый современный фуд-холл в регионе
Сегодня, 14:37
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В Кудрово планируют открыть первый современный фуд-холл в регионе

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Площадка включит в себя 17-18 ресторанных концепций.

В Кудрово планируют открыть гастропространство "Вилка", которое включит в себя множество ресторанных концепций. Проект запустят в феврале, сообщила предпринимательница Виктория Окунь "Коммерсанту". Издание отмечает, что Окунь является дочерью совладельца строительной компании "Отделстрой".

Пространство расположат на Ленинградской улице, 1, на 1,8 тысячи квадратных метров – раньше там был каток. Проект оценили в 100 млн рублей, а средний чек на одного посетителя составит около 550 рублей.

"Вилка" претендует на звание первого гастромаркета в регионе. Предпринимательницу предупредили о проблемах с трафиком, поскольку местных жителей может отпугнуть высокий средний чек. Сама Виктория Окунь уверена, что у жителей Кудрово есть запрос на качественную еду и досуг. В планах проводить на площадке концерты и мастер-классы, а также организовывать трансляции спортивных событий.

Ранее мы писали, что Ozon построит в Ленобласти крупнейший в регионе склад.

Фото: Pexels

Теги: кудрово, ленобласть, фуд-холл
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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