В России официально зарегистрирован первый случай заболевания оспой обезьян

В каком именно городе проживает заболевший — не сообщается.

В России выявили первый случай оспы обезьян. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Наличие инфекции подтвердили у молодого человека, который вернулся из поездки по Европе. Он обратился в медучреждение с "характерной сыпью". На данный момент пациент находился в больнице. Заболевание протекает в легкой форме.

Специалисты установили наблюдение за контактными лицами. Если у них подтвердится диагноз, пациентам окажут необходимую медпомощь.

Отмечается, что выявить заболевшего удалось благодаря тест-системе, которые направили в регионы ГНЦ ВБ "Вектор".

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Фото: правительство РФ