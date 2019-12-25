В России официально зарегистрирован первый случай заболевания оспой обезьян

В России выявили первый случай оспы обезьян. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Наличие инфекции подтвердили у молодого человека, который вернулся из поездки по Европе. Он обратился в медучреждение с "характерной сыпью". На данный момент пациент находился в больнице. Заболевание протекает в легкой форме.
Специалисты установили наблюдение за контактными лицами. Если у них подтвердится диагноз, пациентам окажут необходимую медпомощь.
Отмечается, что выявить заболевшего удалось благодаря тест-системе, которые направили в регионы ГНЦ ВБ "Вектор".
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Фото: правительство РФ
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