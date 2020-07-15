Первый съезд учителей информатики состоялся в Петербурге

Цель мероприятия – обмен опытом, обсуждение перспектив развития профессии и определение востребованных навыков, необходимых выпускникам на современном рынке труда.

Информационные технологии проделали огромный путь за последние десятилетия, превратившись из узконаправленной дисциплины в полноценную науку, охватывающую разнообразные сферы жизни. Именно такому развитию посвящен первый съезд, собравшая около 400 педагогов и представителей цифровой образовательной среды Петербурга. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Один из организаторов мероприятия, директор по региональному развитию "Яндекс Учебника" Вадим Жуков, подчеркнул особую роль внедрения искусственного интеллекта в образование. Светлана Волкова, преподаватель информатики школы №139, рассказала о примерах инновационного подхода в педагогике, отметив, что современные технологии помогают учителям отслеживать качество выполненных учеником заданий, проверять, выполнены ли они самостоятельно или с использованием интеллектуальных ассистентов. Важно понимать, как правильно применять подобные инструменты в образовании.

Многие учителя признают творческий потенциал предмета. Игорь Смирнов, преподаватель информатики с 20-летним стажем, убежден, что существует прямая взаимосвязь между наукой и искусством. Конференция подчеркнула, что интерес школьников к информатике стабильно растет. Павел Розов, первый заместитель председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга, обратил внимание на успехи учеников в сдаче экзамена по информатике.

Заключительная часть мероприятия ознаменовалась чествованием лучших педагогов Петербурга. Шесть учителей удостоились наград от Комитета по образованию за выдающиеся достижения и профессиональный вклад в сферу школьного образования.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)