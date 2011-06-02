Соревнования по автомногоборью среди инспекторов ГИБДД впервые прошли в Петербурге

Лучшим в личном зачёте стал Андрей Козловский, а команда из Кронштадта заняла первое место в общем командном зачёте.

На стадионе "Петровский" состоялись первые в истории соревнования по автомногоборью среди сотрудников Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В мероприятии приняли участие представители 39 отделений, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С приветственным словом к участникам обратился начальник Управления организации охраны общественного порядка Сергей Денисеня. Инспекторы соревновались на трассах "спринт" и "лалом", выполняя упражнения фигурного вождения: "змейку", "габаритные ворота", "коридор" и "треугольник".

В личном зачёте победителем стал Андрей Козловский, второе место занял Александр Присяжный, третье — Александр Большаков. Среди женщин лучшими стали Татьяна Милина и Анна Басова. В командном зачёте первое место завоевали инспекторы из Кронштадта. Организаторы планируют сделать соревнования по автомногоборью ежегодными.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области