Видео: в Ленобласти прошли первые ледовзрывные работы

До 2 апреля планируется провести ледовзрывные работы на 6 участках, расположенных на реках Свирь, Оять и Сясь и Свирской губе Ладожского озера.

В Ленинградской области 24 марта прошли первые ледовзрывные работы в устье реки Свирь и Свирской губе Ладожского озера. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.

Ледовзрывные работы проводятся для снижение риска затора на извилистых участках русел рек в период ледохода и снижение вероятности подтопления территорий. Подрывы ледовых полей осуществили специалисты-взрывники в рамках контракта, который заключён подведомственным Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области учреждением. За безопасностью проводимых работ следили спасатели Аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Перед подрывом основных зарядов осуществляется микровзрыв, который распугивает рыбу.

Мероприятия по ослаблению ледовых покровов будут проходить до 2 апреля. Планируется провести ледовзрывные работы на 6 участках, расположенных на реках Свирь, Оять и Сясь и Свирской губе Ладожского озера.

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Видео: Telagram/ Аварийно-спасательная служба ЛО