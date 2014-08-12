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В Ленинградской области начинают проводить лёдовзрывные работы
Сегодня, 11:43
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В Ленинградской области начинают проводить лёдовзрывные работы

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Первые работы будут проведены уже сегодня.

В Ленинградской области начинаются мероприятия по ослаблению ледовых полей акваторий. Первые ледовзрывные работы пройдут 24 марта в устье реки Свирь и на Свирской губе Ладожского озера. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.

В настоящий момент проходят подготовительные мероприятия к проведению работ. Спасатели аварийно-спасательной службы области следят за безопасностью.

Жителей и гостей Ленинградской области просят вас сохранять спокойствие при проведении ледовзрывных работ и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: лед, ледовзрывные работы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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