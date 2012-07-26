Появились первые фото строительства 82-метрового столпа Петра I у "Лахта Центра"

Монумент в честь победы в Северной войне строится по оригинальным эскизам Растрелли и Нартова.

На набережной Лахта Центра началось возведение Триумфального столпа — монумента, задуманного Петром I в 1720-х годах для увековечения победы России в Северной войне. Как сообщает пресс-служба комплекса, высота колонны составит 82 метра — символическое число, отсылающее к 1682 году, когда Петр I взошел на престол.

На наших глазах памятнику предстоит набрать десятки метров высоты. Впрочем, самое интересное — это даже не то, что можно воочию наблюдать за успехами строителей, а сама история этого монумента. Пресс-служба "Лахта Центра"

Историческая справка: проект создан Бартоломео Растрелли по заказу Петра I, медальоны и барельефы отливались в мастерской Андрея Нартова, монумент должен был стать летописью ключевых сражений Северной войны, однако после смерти императора проект остался нереализованным, а готовые детали хранятся в Эрмитаже с 1930-х годов.

В 2023 году инициатива "Газпрома" дала новую жизнь историческому замыслу — на основании современного монумента разместят медальоны, на колонне — барельефы, а вершину увенчает фигура Петра I. Строительство ведется у схода Прозрачного и Кристального мостов, где уже сейчас можно наблюдать за ростом основания колонны.

