В Петербурге за прошлую неделю собрали первые два самосвала снега

Спецтехника прометала проезжую часть и тротуары, там, где необходимо применялись противогололедные материалы.

Прошедшая неделя в Петербурге, несмотря на отсутствие большого количества снега, стала первой по-настоящему зимней. Столбик термометра держался стабильно в минусовых значениях – поэтому главной задачей для дорожных предприятий стало недопущение возникновения скользкости на улицах, сообщили в Комитете по благоустройству.

Спецтехника прометала проезжую часть и тротуары, там, где необходимо применялись противогололедные материалы. За минувшие семь дней было израсходовано 3300 тонн соли и 1,5 тысячи кубометров соляных растворов. Новый антигололедный реагент "Бионорд" с начала холодов не применялся ни разу.

Несмотря на слабые осадки, дорожники вывезли первые два самосвала снега на пункты утилизации "Водоканала" – всего 27 кубометров. Также с улиц убрали более 1 тысячи кубометров мусора и 1100 тонн смета.

Сегодня специалисты проводят весь комплекс зимних работ на улицах Петербурга. Задействовано 873 специалиста ручного труда и 560 единицы техники.

Фото:Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга