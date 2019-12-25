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Эксперты прокомментировали планы ВОЗ по сертификации вакцины "Спутник V"
Сегодня, 16:54
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Эксперты прокомментировали планы ВОЗ по сертификации вакцины "Спутник V"

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Сертификации стоит ждать не раньше следующего года, считают эксперты.

В ВОЗ сообщили о перезапуске процесса одобрения вакцины "Спутник V". Также скоро инспекторы организации собираются приехать в Россию. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты считают, что сообщения Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства лекарственных средств не позволяют обозначить конкретные сроки сертификации российской вакцины. Однако из-за большого количества появившейся информации становится понятно, что процесс все-таки не стоит на месте. Эксперты также напомнили, что взаимного признания сертификатов не стоит ждать раньше 2022-го года. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что процесс может строиться исключительно на обоюдной основе. 

Ранее стало известно о том, что вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М".

Фото: Piter.TV

Теги: воз, спутник v
Категории: Новости России, Лента новостей,

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