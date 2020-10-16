Эксперты прокомментировали перезапуск российских киностудий

В этом году министерство культуры поддержало 358 фильмов.

Министр культуры Ольга Любимова сообщила о перезапуске государственных киностудий. Она поручила им выработать долгосрочную стратегию по их финансовому оздоровлению и возрождению производства. Инициативу оценили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

В начале 2022 году министерство культуры внесет в правительство Концепцию развития кинематографии до 2030 года. Документ определит будущее развития культурной отрасли.

Эксперты отметили, что на развитий творческих индустрий в России большие планы. Кинематографу в них отведено особое значение, поэтому неудивительно, что ведомство решило возродить киностудии. Подобный опыт уже есть: ранее был перезапущен "Союзмультфильм" и частично мультипликационная отрасль. В качестве примера эксперты привели трансляцию российских мультиков ("Смешариков", "Маши и Медведя" и "Ми-ми-мишек") во всем мире.

Возрождение государственных киностудий не только позволило бы дать работу и возможность творческого развития для наших специалистов, но транслировать вовне наш взгляд на мир и культурные ценности. заключили авторы Telegram-канала.

Фото: пресс-служба Минкульта