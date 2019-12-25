Актер Максим Емельянов рассказал Piter.TV о сериале "Перевал Дятлова"

Премьера детективного триллера состоится на телеканале ТНТ 16 ноября в 22:00. В центре сюжета знаменитая история гибели группы советских студентов под руководством Игоря Дятлова в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. В интервью Piter.TV исполнитель одной из главных ролей Максим Емельянов рассказал о своем персонаже, съемках сериала и работе с Петром Федоровым.

- Кого вы сыграли в сериале "Перевал Дятлова"?

- Мне досталась роль Георгия Кривонищенко – задорного, веселого парня, дружившего с Игорем Дятловым. Очень мало о нем известно, кроме того, что у него были очень серьезные родители. Папа в 1959 году был начальником управления "Уралэнергостроймеханизации", позже его назначили начальником строительства Белоярской АЭС. О маме история умалчивает.

Мой персонаж участвовал в ликвидации Кыштымской аварии, незадолго до экспедиции уволился с секретного предприятия по производству компонентов ядерного оружия. Во время подготовки к съемкам я хотел найти о нем какие-то более человеческие вещи, но особо ничего не нашел, поскольку дневников у него не было. Узнал лишь то, что он писал стихи и музыку, был разноталантливым человеком. Стихов мало я нашел, буквально 1-2 стихотворения.

- Считаете ли вы себя похожим на своего персонажа? Внешне, может по каким-то внутренним качествам?

- Ничего не могу сказать о внутренних качествах, нам нужно было бы с ним поговорить, чтобы понять, похожи мы или нет. По внешним, думаю да. Уши, например. Единственное, что я постарше немножко, лет на шесть. Какие-то сходства есть. Я думаю, этим и руководствовались создатели сериала, когда приглашали меня на эту роль. Если бы никакого сходства не было, меня бы на эту роль не взяли.

(Георгий Кривонищенко)

(Максим Емельянов)

- Что сыграть оказалось сложнее всего?

- Вообще сложно играть живого человека, прототипа. Еще сложнее, когда мало чего известно о нем. Как я не пытался найти какую-то правду об этом персонаже, ее было очень мало. После их смерти все было засекречено, все темы были очень табуированы.

- Сразу ли согласились на эту роль? Все-таки сюжет очень тяжелый

- Я взял ноги в руки и побежал на кастинг. Мне было очень интересно поработать, потому что наслышан об этой истории. До кастинга еще интересовался этой трагедией. У меня не было даже никаких мыслей, что я не буду сниматься. В актерской среде принято, если тебе не нравится, то лучше не прийти на кастинг, никого не обременять. Нравится, мы тебя ждем, не нравится – не приходите. Очень многие так и делают. Мне все очень понравилось, было интересно. Правда.

- Где проходили съемки? Побывали ли вы на самом перевале?

- Не могу сказать про всех, я не был на перевале. Съемки проходили на Алтае, там очень похожие места. Я понимал, что нам нужны горы. Нас возили на Телецкое озеро – второе по величине пресноводное озеро в России. Мы просто влюбились в эти места. Там потрясающая погода, потрясающие места.

- В каких условиях приходилось сниматься?

- Бывало холодно, бывало ветрено, бывало мокро. Но так было даже легче. Многим актерам проще не играть холод, не стоять искусственно дрожать. Наш режиссер сделал так, чтобы мы об этом даже не думали. Когда мы надевали костюмы, мы были готовы на очень многое.

- Актерам-"дятловцам" приходилось вставать на советские лыжи. Долго учились, тяжело ли на них кататься?

- Это все зависело от погодных условий. Погода на Алтае была то плюс, то минус, и очень часто разнилась. Если плюс, то лыжи не очень хорошо едут, а если едут, то как-то не привычно. Под нас специально делали лыжи того времени, мы старались не подвести всю группу. Если ты один не можешь стоять на лыжах, то кто-то тебя толкать не будет. Мы играли опытных туристов. Наша задача была уверенно стоять на лыжах. Мы попросили продюсеров, и они нам все срочно организовали. У нас были тренировки и в Москве, и на Алтае. Мы еще сами просили, мы сами особо не умели. В те времена люди часто ходили на лыжах, для них лыжи были как сейчас санки или самокаты для детей, все привыкшие.

- Были ли консультанты на съемках?

- Нет. Мы доверяли сценарию, который нам дали. Нам дали документы, там было много фотографий. Но фотографии нам не особо могли помочь. Вникнуть хоть немножко в эту историю нам помогли сами документы.

- Что-то новое узнали для себя благодаря документам?

- Особо ничего. Мы больше опирались не только на документы, а на какие-то психологичные вещи. Мы очень много обсуждали с актерами, почему "дятловцы" пошли в поход, что интересного было в этом походе, почему люди любили ходить в походы, зачем идти 300 км в группе, от чего убегая, к чему прибегая. Мы поняли, что люди могли говорить в этих походах о чем угодно. Они снимали с себя эти красные значки и были настоящими друзьями, говорили на равных на абсолютно разные темы, о которых нельзя было говорить во время учебы или работы. Для людей это был отдых с трудностями. Потому что 300 км идти на лыжах – это нелегкий труд. При этом у людей был кайф, они не боялись нарваться на какое-то дикое животное. В дневниках было написано, что один человек мог топориком выгнать медведя из палатки.

- Во время съемок случались ли какие-то мистические вещи?

- Самой мистической вещью был вой волка, для меня лично. Я настолько уже человек 21 века, что для меня вой волка, когда ему отвечает еще один волк в километрах десяти на другой стороне, уже мистика. Думаешь, тебя окружают, на тебя наступают. Хотелось бы реальной мистики, но, к сожалению, ее не было.

- Тайна перевала Дятлова по-прежнему остается самой большой загадкой СССР. Существует много версий того, что на самом деле произошло тогда с группой студентов. Получат ли в итоге зрители ответ на вопрос, что именно случилось со студентами? Приоткройте завесу тайны

- Не могу ничего рассказывать, меня очень просили не говорить, не спойлерить. Смотрите "Перевал Дятлова" на ТНТ, все узнаете.

- Вы видели сериал целиком? Как можете описать общее настроение картины?

- Сериал целиком не видел. Видел две серии только, и начну эту историю вместе со зрителями. В сюжете есть и позитивные эмоции, и эмоции, которые могут разочаровать, заставить грустить. Ребята шли, знали куда идут, но что с ними случилось, это, в чем-то полтергейство абсолютное.

- Одну из главных ролей сыграл Петр Федоров. Пересекались ли вы с ним на съемочной площадке? Каково было с ним работать вместе?

- С Петром Петровичем работаю третью или четвертую картину, он большой молодец. К сожалению, у нас было не так много времени поработать на самом "Перевале Дятлова". У нас серии отличаются. Первая серия – это как раз с Петром Петровичем, а вторая – с "дятловцами". Мы не могли контактировать на съемочной площадке. Мы больше контактировали на постпродакшне, на озвучке.

- В каких фильмах в ближайшее время можно будет вас еще увидеть?

- Совсем недавно вышел фильм "Стрельцов", у меня там небольшая роль, но Илья Учитель дал мне самую идеальную роль – я играю лучшего друга Стрельцова. В большей степени он вымышленный персонаж. Второй сериал "Аванпост", там тоже небольшая роль. В декабре должны выйти "Мертвые души" с Евгением Цыгановым в главной роли. Режиссер Григорий Константинопольский.

Фото: пресс-служба ТНТ, Instagram / maximemelianov