В Петербурге и Ленобласти производят перерасчет пенсий для 5,8 тыс. мам с пятью и более детьми

Отделение Социального фонда России по Петербургу и Ленобласти с 1 января производит перерасчет пенсий для 5,8 тыс. мам с пятью и более детьми. Ранее в стаже учитывали только четыре декретных отпуска по 1,5 года на каждого ребенка, сейчас начнут учитывать периоды ухода за всеми детьми.

За каждого ребенка начислят индивидуальные коэффициенты: 2,7 – за первого, 5,4 – за второго и по 8,1 – за третьего и последующих детей. При подаче электронного заявления через "Госуслуги" надо выбрать "Перерасчет размера пенсии". Далее мама указывает вид пенсии для перерасчета: страховую по старости или страховую по инвалидности. В качестве основания пересмотра выплат выбирается "Иное основание", в открывшемся поле укажите "Учет в стаже периодов ухода за детьми" с перечислением ФИО и даты рождения детей.

