Хуснуллин оценил риски для строительной отрасли из-за задержек сроков сдачи жилья

Каждый пятый девелопер в России допускает сдвиг сроков сдачи жилых комплексов, но серьёзных угроз для строительной отрасли это не несёт. Такой вывод сделал вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на симпозиуме "Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития – 2025" в НИУ МГСУ. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

По его словам, перенос сроков ввода домов был разрешён как мера поддержки застройщиков, чтобы гарантировать завершение проектов. Ситуация в отрасли находится на постоянном контроле: еженедельно проводятся совещания с губернаторами, где обсуждается положение дел на рынке. Хуснуллин подчеркнул, что задержки действительно случаются, но они не носят системного характера. Вице-премьер также добавил, что более быстрое снижение ключевой ставки могло бы стимулировать развитие экономики и улучшить положение в строительстве.

Он напомнил, что доступность жилья зависит от доходов населения, ипотечных ставок и стоимости строительства. Подъём ставки был необходим для борьбы с инфляцией, которая в строительной сфере особенно чувствительна. Однако правительство рассчитывает на её скорое снижение, что позволит увеличить приток средств в ипотеку и укрепить уверенность граждан в сохранности вложений через эскроу-счета.

Фото: официальный сайт правительства России