Разводка моста через Свирь переносится на 13 августа

Федеральную трассу Р-21 "Кола" временно закроют для движения в Лодейнопольском районе Ленобласти из-за развода моста через реку Свирь. Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщила, что с 12:50 до 15:00 часов 13 августа проезд по мосту будет закрыт.

Мероприятие проводится для пропуска самоходного судна-шаланды "Меритус", высота которого достигает 24,5 метра. Первоначально развод моста предполагался днем раньше — 12 августа, однако судно задержалось и не смогло прибыть вовремя.

Организация выразила сожаление по поводу доставленных временных трудностей водителям и призвала учитывать данную информацию при выборе маршрута передвижения.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"