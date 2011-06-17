Из-за разводки моста через Свирь 10 ноября перекроют участок трассы Р-21 в Ленобласти

Мост будет разведен с 11:10 до 13:10.

В Лодейнопольском районе Ленобласти 10 ноября на два часа перекроют Мурманское шоссе в связи с разводкой моста через реку Свирь. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На федеральной трассе "Кола" мост будет разведен с 11:10 до 13:10. Вниз по реке Свирь пройдут теплоходы "Меритус" и "Маринус" с максимальным высотным габаритом 22 метра. Движение для автомобилей будет полностью перекрыто.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"