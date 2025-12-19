Участок ЗСД от Екатерингофки до Благодатной улицы перекроют с 31 января по 2 февраля

Одновременно станет невозможным проезд по съезду с набережной Екатерининского канала на ЗСД в сторону юга.

С 31 января по 2 февраля дорожные работы приведут к временному прекращению автомобильного движения на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге. Как проинформировала пресс-служба магистрали, в указанный период будет закрыта трасса основного хода ЗСД в южном направлении, начиная от проспекта Екатерингофка и заканчивая улицей Благодатная.

Перерывы в движении предусмотрены ночью: с 23:00 вечера 31 января до 6 утра 1 февраля, а также с 23:00 вечером 1 февраля до 6 утра следующего дня.

Одновременно станет невозможным проезд по съезду с набережной Екатерининского канала на ЗСД в сторону юга. Вместе с тем выезд с ЗСД на набережную Екатеренгофку при движении с севера на юг останется открытым, добавили представители ЗСД.

Фото: пресс-служба "Магистрали северной столицы" (Яндекс.карты)