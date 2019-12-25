Движение на трассе "Кола" полностью перекроют из-за прохода судна под мостом через Свирь

Движение автомобилей будет полностью перекрыто с 12:50 до 15:00 для разводки совмещенного (автомобильного и железнодорожного) моста.

В четверг, 17 июля, на федеральной трассе Р-21 "Кола" в Ленинградской области временно остановят движение транспорта. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения будут введены на 236-м километре трассы у города Лодейное Поле. Движение автомобилей будет полностью перекрыто с 12:50 до 15:00 для разводки совмещенного (автомобильного и железнодорожного) моста.

Мост разведут представители ОАО "РЖД", чтобы обеспечить проход теплохода "Игорь Ильин". Если судно не успеет подойти к назначенному времени, процедуру повторят 18 июля в те же часы. Автомобилистам рекомендуют учитывать эти временные ограничения при планировании поездок по федеральной трассе Р-21 "Кола".

Ранее мы сообщили о том, что на КАД Петербурга с 12 июля ограничили движение.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"