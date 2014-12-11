На КАД Петербурга с 12 июля ограничат движение

На внешнем кольце КАД проведут ремонт дорожного покрытия.

На внешнем кольце КАД с 12 по 20 июля будут действовать ограничения движения. Рабочие проведут ремонт дорожного покрытия на участке между Колтушским шоссе и Пискаревским проспектом.

В Петербурге автомобилистов предупредили о временных изменениях движения на кольцевой автодороге. Ограничения введут на внешнем кольце КАД с 12 по 20 июля. Работы пройдут на участке с 44-го по 35-й км между развязками с Колтушским шоссе и Пискаревским проспектом. Специалисты займутся устранением колеи на дорожном покрытии.

Во время ремонта движение транспорта сохранят по 3-й и 4-й полосам. При этом скорость на участке снизят до 50 км/ч. Работы будут выполнять круглосуточно в 2 смены. Для организации движения на дороге установят водоналивные барьеры, временные знаки и световую сигнализацию. Информацию об ограничениях также разместят на электронных табло КАД.

В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" отметили, что сроки ремонта могут измениться из-за погодных условий. Водителей попросили заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Ранее мы сообщили о том, что между развязками с ЗСД и Выборгским шоссе на КАД перекроют одну полосу.

Фото: Telegram / ЗСД