Центр Петербурга перекрыли из-за полумарафона и велофестиваля

Основные перекрытия будут 24 июня.

С 23 по 26 мая в Санкт-Петербурге вводятся временные ограничения движения транспорта в связи с проведением полумарафона и велофестиваля. Основные перекрытия начались 24 мая и затронули ключевые магистрали центра города.

В рамках полумарафона полностью закрыты для движения Малая Морская улица, Адмиралтейский и Вознесенский проспекты, а также Троицкий мост. На Малой Морской сужена проезжая часть: четная сторона — от Почтамтской до Вознесенского проспекта, нечетная — в обратном направлении.

График основных ограничений:

С 00:00 до 16:30 — Малая Морская улица (от Вознесенского проспекта до Почтамтской)

С 00:00 до 23:59 — Вознесенский проспект (от Малой Морской до Адмиралтейского) и Адмиралтейский проспект (от Гороховой улицы до Дворцового проезда)

С 06:00 до 13:30 — Троицкий мост

С 06:00 до 14:00 — сужение движения на Благовещенском мосту, площадях Трезини, Академика Лихачева и Труда

Изменения на ЗСД из-за велофестиваля (24-25 мая):

С 15:00 24 мая до 01:00 25 мая — закрыто южное направление от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки

Перекрыты заезды на ЗСД в южном направлении с Богатырского проспекта, набережной Макарова и проспекта Крузенштерна

С 16:00 24 мая — закрыт съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки (ближайший альтернативный съезд — на набережную Макарова)

Власти призывают автомобилистов заранее планировать маршруты и учитывать временные неудобства. Общественный транспорт продолжает работать по обычному расписанию с возможными изменениями маршрутов.

Ранее Piter.TV сообщал, что Росимущество продает 150 конфискованных электровелосипедов в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга