На участке КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют две полосы

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" уведомляет водителей о временном закрытии полос на кольцевой автодороге (КАД) Петербурга. Причиной ограничения станет проведение ремонтных мероприятий по устранению дефектов дорожного полотна.

Начальник территориального ситуационного центра учреждения Илья Пузыревский пояснил, что с 11 по 13 октября будет временно ограничено движение автотранспорта по первой и второй полосам участка КАД, расположенного между транспортной развязкой на пересечении с Мурманским шоссе ("Кола") и транспортной развязкой с автодорогой Санкт-Петербург – Завод имени Свердлова – Всеволожск (Октябрьская набережная). Остальные полосы сохранят частичное функционирование, но там будет действовать временное ограничение скорости до 50 км/ч.

Для обеспечения безопасности на месте проведения ремонта установят необходимые временные дорожные знаки, защитные ограждения и осветительные приборы. Вся необходимая информация о перекрытиях будет транслироваться на электронные табло автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Ремонтные мероприятия планируется проводить круглосуточно, в две рабочие смены. Основной задачей является устранение колеи на втором ряду автодороги, расположенной на внутреннем кольце КАД (55-й километр). Срок завершения работ может зависеть от текущих климатических условий и подлежать изменению.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"