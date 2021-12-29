Перехватывающая стоянка в Рыбацком была заполнена на 85% в январе

Забрать машину необходимо до 23:59.

Перехватывающая автостоянка в Рыбацком пользуется популярностью. Ее заполняемость в январе 2022 года составила 85%. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Парковка располагается в пешей доступности от метро и рассчитана на 100 машиномест. Стоянка бесплатна для тех, кто далее пользуется общественным транспортом. При въезде с 5:30 до 23:59 текущих суток – бесплатно при предъявлении электронного проездного документа, подтверждающего совершение не менее двух поездок на общественном транспорте. На платной основе – 25 рублей/час.

В конце 2021 года еще два "перехвата" открылись около станции метро "Старая Деревня" и около платформы "Царское Село".

Фото: администрация Невского района