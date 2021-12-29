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Эксперты оценили приглашение Германии участвовать Путину в переговорах с немецким бизнесом
Сегодня, 16:43
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Эксперты оценили приглашение Германии участвовать Путину в переговорах с немецким бизнесом

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Ранее подобные переговоры были традиционными.

Восточный комитет германской экономики (ВКГЭ) заявил о подготовке онлайн-переговоров представителей немецкого бизнеса с Владимиром Путиным. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" напомнили, что раньше переговоры проходили каждый год, их приостановила пандемия.

Точная дата мероприятия пока не назначена, так как как и неизвестен точный состав участников. Среди них могут быть Siemens AG, Volkswagen AG и BASF SE, так как они являются членами ВКГЭ и имеют тесные экономические связи с Россией.

Эксперты считают, что возобновление подобных встреч можно считать своеобразным свидетельством преодоления экономического кризиса. Приглашение Путина означает, что немецкие бизнес элиты дорожат партнерством с Россией и показывают свое желание и дальше общаться с руководством страны. 

Фото: сайт президента РФ

Теги: восточный комитет германской экономики, переговоры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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