Таможенники отдали петербургской школе более 3 тыс. изъятых столовых приборов

Общая стоимость переданного имущества – около 500 тыс. рублей.

Таможенники Петербурга отдали школе №700 свыше 3 тыс. столовых приборов. Эти товары были обращены в федеральную собственность, рассказали в ФТС России.

В целом образовательное учреждение получило 3 тыс. вилок, 300 ложек и 50 стеклянных подсвечников. Общая стоимость переданного имущества – около 500 тыс. рублей, его изъяли на Шушарском таможенном посту.

Решением суда незадекларированный товар был конфискован и обращен в федеральную собственность. Мы оформили все необходимые документы и организовали безвозмездную передачу в образовательное учреждение. Юрий Плотников, начальник Петербургской таможни

Видео: пресс-служба ФТС России