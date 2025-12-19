  1. Главная
Сегодня, 11:50
Таможенники отдали петербургской школе более 3 тыс. изъятых столовых приборов

Общая стоимость переданного имущества – около 500 тыс. рублей.

Таможенники Петербурга отдали школе №700 свыше 3 тыс. столовых приборов. Эти товары были обращены в федеральную собственность, рассказали в ФТС России. 

В целом образовательное учреждение получило 3 тыс. вилок, 300 ложек и 50 стеклянных подсвечников. Общая стоимость переданного имущества – около 500 тыс. рублей, его изъяли на Шушарском таможенном посту. 

Решением суда незадекларированный товар был конфискован и обращен в федеральную собственность. Мы оформили все необходимые документы и организовали безвозмездную передачу в образовательное учреждение. 

Юрий Плотников, начальник Петербургской таможни 

Ранее на Piter.TV: таможенники пресекли деятельность ОПГ, которая занималась нелегальным оборотом табака в Петербурге. 

Видео: пресс-служба ФТС России 

