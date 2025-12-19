Таможенники отдали петербургской школе более 3 тыс. изъятых столовых приборов

Таможенники Петербурга отдали школе №700 свыше 3 тыс. столовых приборов. Эти товары были обращены в федеральную собственность, рассказали в ФТС России.
В целом образовательное учреждение получило 3 тыс. вилок, 300 ложек и 50 стеклянных подсвечников. Общая стоимость переданного имущества – около 500 тыс. рублей, его изъяли на Шушарском таможенном посту.
Решением суда незадекларированный товар был конфискован и обращен в федеральную собственность. Мы оформили все необходимые документы и организовали безвозмездную передачу в образовательное учреждение.
Юрий Плотников, начальник Петербургской таможни
